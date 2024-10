In Sardegna

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 22 del 22 dicembre nelle campagne di Serri, in località “Sa Scea”. Un giovane di 21 anni, Giacomo Contu, residente a Serri stava attraversando un passaggio a livello sprovvisto di barriere e non custodito a bordo della sua Fiat Panda quando è sopraggiunto un treno che ha centrato in pieno l'auto.