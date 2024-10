Incidente stradale all’ingresso di Macomer, al chilometro 13 della SS 129.

Questa mattina, un’auto Fiat Grande Punto, condotta da un giovane di Silanus, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è rimasta letteralmente infilzata da guard rail.

L'autista è rimasto incastrato nell'abitacolo: non è stato facile per la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer estricarlo dalle lamiere. Fortunatamente i danni subiti dal giovane non sarebbero tali da pregiudicare la sua vita.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta una pattuglia della Polizia e il personale sanitario 118.