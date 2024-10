Un nuovo attentato incendiario preoccupa fortemente la comunità di Austis. Martedì, intorno alle 22,30, un furgone parcheggiato a pochi metri dall'incrocio per Sorgono è stato dato alle fiamme. Il mezzo, di proprietà di Enrico Fadda, edicolante del paese, si trovava davanti alla sua abitazione. Il proprietario se n'è accorto e non ha potuto fare altro che chiedere aiuto. Per fortuna alcuni cittadini hanno spento immediatamente l'incendio e limitato i danni.

L'ALLARME L'escalation di violenza preoccupa il sindaco. «Autorevoli studi - dice Lucia Chessa - rilevano che la provincia di Nuoro conta un numero di attentati superiore ad ogni altra provincia italiana. È una sottocultura diffusa e pericolosa che pretende di regolare i rapporti attraverso l'intimidazione e la sopraffazione. Il fenomeno richiede massima attenzione. Alligna laddove il rispetto delle regole non è patrimonio comune e come ogni atto violento crea nelle comunità insicurezza e tensione. La sottocultura dell'attentato trascina verso il basso la qualità delle relazioni dei cittadini tra di loro e con le istituzioni, ma allo stesso risultato contribuiscono anche altri fattori quali la distorsione e la manipolazione delle informazioni, la contrapposizione che supera i limiti del corretto confronto democratico che sconfina nell'ostilità personale e persino la solidarietà rituale espressa a senso unico e cioè manifestata in alcune situazioni ed in altre omessa. Auspico che la situazione non venga sottovalutata da nessuno».