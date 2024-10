Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 3 di questa mattina in via Goceano ad Assemini per l'incendio di un'autovettura in sosta.

Gli operatori giunti sul posto con un'APS (autopompa serbatoio) hanno spento l'incendio che ha coinvolto l'intero veicolo e messo in sicurezza l'area evitando la propagazione delle fiamme ad un appartamento adiacente del quale è rimasta danneggiata la facciata. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.