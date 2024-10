Nella tarda serata di ieri, 26 giugno, ad Orani, i carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti nell’agro del paese in un terreno di proprietà di un 40enne.

I militari sono scesi in campo dopo che, per cause ancora di accertamento, si è verificato l’incendio di un’autovettura, intestata al medesimo proprietario del terreno.

Le fiamme domate da una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, hanno distrutto quasi completamente il veicolo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Nuoro per stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessuna ipotesi viene tralasciata.