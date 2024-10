L’intervento della squadra 4A del Distaccamento cittadino portuale del Comando Provinciale di Cagliari, intorno a mezzanotte, ha evitato il peggio: in via Bacaredda un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco col il rischio che le fiamme si propagassero agli altri veicoli in sosta.

La Sala operativa del 115 ricevuta la prima chiamata ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento con un’auto pompa serbatoio e in supporto un’auto botte pompa.

Gli operatori hanno prontamente provveduto allo spegnimento anche alle auto adiacenti evitando che la propagazione delle fiamme potesse coinvolgere interamente le auto parcheggiate nelle vicinanze. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.