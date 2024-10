Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari stanotte a San Sperate. L'allarme è scattato attorno alle 2 di questa mattina quando diverse segnalazioni per un rogo sono giunte alla sala operativa 115.

L'incendio, secondo quanto ricostruito, è partito da un'auto parcheggiata all'interno di un piccolo condominio in via Concordia (angolo via Risorgimento), e ha poi coinvolto altre macchine.

La squadra intervenuta è stata supportata anche da un'autobotte, e ha lavorato per diverse ore fino a domare l’incendio, recuperando anche diverse bombole di gpl coinvolte nel rogo.