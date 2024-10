Autovettura in fiamme nella tarda serata di ieri a Quartu Sant'Elena. La segnalazione è pervenuta attorno alle 21.50 alla sala operativa del 115, che ha inviato una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco in via Alfredo Panzini.

Il veicolo in fiamme si trovava parcheggiato in uno spiazzo sterrato. Gli operatori giunti sul posto con un'autopompa serbatoio hanno tempestivamente spento il rogo e messo in sicurezza l'area circostante, evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.