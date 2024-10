I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti attorno all’1 di questa notte per l'incendio di un'autovettura ad Olbia, in via Nervi.

L’utilitaria parcheggiata a bordo strada è stata parzialmente avvolta dalle fiamme, il rapido intervento della squadra ha scongiurato che l’incendio potesse coinvolgere altri veicoli.

Restano comunque ingenti i danni, non si segnalano feriti e non si esclude nessuna causa. Sul posto anche la Polizia di Stato.