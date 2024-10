Auto in fiamme nella notte a Nuoro e a Bitti.

Il primo incendio è avvenuto intorno alle 23:30 in via Brodolini e ha coinvolto una Volkswagen Tiguan. Il secondo, invece, si è verificato alle 3 del mattino, in via Firenze, nell'abitato di Bitti, dove una BMW è stata avvolta dalle fiamme. Ingenti i danni alle autovetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro per i quali è chiara, in entrambi i casi, l'origine dolosa.