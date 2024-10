I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 3:30 circa di questa notte, sono intervenuti in via San Bachisio, in pieno centro a Monserrato, per evitare il propagarsi dell'incendio che ha coinvolto due autovetture in sosta.

La Sala operativa del 115 ricevuta la prima chiamata ha tempestivamente inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento intervenuta con un APS (Autopompa serbatoio) con il supporto di un ABP (autobotte pompa), provvedendo a spegnere il rogo che ha coinvolto le auto, evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine.

Successivamente gli operatori VVF hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area effettuando anche le verifiche delle facciate nelle strutture vicine.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri intervenuti sul posto.