Incendio nella notte a Maracalagonis. Intorno a mezzanotte e mezza, una Hyunday Tucson, parcheggiata in via Marconi, è stata interessata gravemente dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area circostante.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, non si esclude l’origine dolosa.

Sul posto anche i Carabinieri.