Auto in fiamme nella notte a Bosa, in via Gallura, dove intorno alle 2:35 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuglieri e Macomer.

Nelle fiamme, domate dagli uomini del 115, il mezzo è andato completamente distrutto.

Sono in corso le indagini dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Macomer per individuare le cause del rogo.