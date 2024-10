Erano circa le 21 quando nel quartiere di Is Mirrionis, a Cagliari, un'auto ha preso fuoco nei pressi di un distributore di carburante di via Campania.

I vigili del fuoco sono intervenuto per spegnere le fiamme che, per cause ancora da chiarire, hanno improvvisamente avvolto l'auto.

Proprio la vicinanza delle pompe di rifornimento ha reso critica la situazione ma il danno, fortunatamente, è stato contenuto dall'intervento del 115.