Erano le 22 di ieri, 18 giugno, quando la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per l'incendio di un'auto presso il camping la Foce di Valledoria.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Tempio Pausania, che ha messo in sicurezza la zona interessata dal rogo, provvedendo allo spegnimento delle fiamme.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha impedito il propagarsi dell'incendio alla copertura dove era custodito il mezzo. Presenti anche i carabinieri per quanto loro competenza. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.