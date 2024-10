Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 3.10 circa, nel Comune di Assemini, in via Sicilia, per l'incendio di un autovettura in sosta nel centro abitato.

La squadra, coordinata dalla sala operativa del 115 all'arrivo sul posto dopo aver spento le fiamme ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area circostante e la sede stradale, in quanto l'autovettura, nella fase dell'incendio, si è spostata ed è andata a finire adiacentemente ad un muro, ma fortunatamente non recando danni a cose o persone.

La squadra è intervenuta con un Aps (Autopompa Serbatoio), le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.