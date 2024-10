La scorsa notte, intorno alle 3 del mattino, a Nuoro, i Carabinieri della locale stazione e una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, sono intervenuti a seguito di un incendio di un’autovettura.

Le fiamme, hanno danneggiato quasi totalmente la macchina e spente grazie al tempestivo intervento di una squadra dei pompieri, riuscendo così ad evitare ulteriori danni e ben più gravi conseguenze.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Nuoro per stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessuna ipotesi viene tralasciata.