I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cagliari sono entrati in azione, questa notte, per spegnere le fiamme che hanno due autovetture in sosta, rispettivamente a Villasor e Settimo San Pietro.

Il primo intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Corso 25 aprile mentre il secondo appena passata mezzanotte e mezza in via della Libertà.

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle aree. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dei due roghi.