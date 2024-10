Nella notte, intorno 3:30, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in via Buccari per un rogo che ha interessato un’auto in sosta.

I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche 2 pattuglie della Polizia. Si sospetta che l’innesco possa essere stato di natura dolosa.