In seguito a una serie di segnalazioni pervenute alla sala operativa 115 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede nel porto è intervenuta intorno alle 4 di questa mattina in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant'Elia.

Sul posto era in corso infatti l'incendio di un’auto in sosta. Gli operatori giunti con un'APS e l'ausilio di un'autobotte inviata dalla sede centrale, hanno delimitato l'area, provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo.

Una volta messa in sicurezza l'area circostante, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.