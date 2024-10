La scorsa notte, durante il normale servizio di controllo del territorio nel quartiere Sant’Elia, un equipaggio della Squadra Volante nel transitare in Via Magellano ha notato un’autovettura in sosta in fiamme.

Gli Agenti, allertata immediatamente la Sala Operativa per l’intervento dei Vigili del Fuoco, per arginare il più possibile i danni sull’autovettura ancora non completamente avvolta dalle fiamme, hanno deciso nel frattempo di fermare l’incendio con l’utilizzo dell’estintore in dotazione all’interno delle auto della Polizia.

Gli operatori sono perciò riusciti a spegnere del tutto l’incendio evitando così l’interessamento dell’intero mezzo, circoscrivendo il danno ai soli pneumatici anteriori e al paraurti.

I poliziotti, inoltre, hanno trovato del materiale riconducibile alla dolosità dell’incendio.

Il proprietario del mezzo ha dichiarato di non conoscere i motivi del gesto e di non aver avuto problemi con alcuno che possano giustificare l’azione subita.