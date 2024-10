Auto in fiamme nella notte a Quartu e Sestu. Rispettivamente, sono state danneggiate una Renault parcheggiata in via Perra e un'altra auto in zona More Corraxe.

L'allarme è arrivato dagli automobilisti in transito, che hanno allertato i Vigili del Fuoco. Gli uomini del 115 sono intervenuti e, dopo aver spento gli incendi, hanno messo in sicurezza le aree interessate.

Indagini in corso per verificare eventuali responsabilità. Al momento non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile.