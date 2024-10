La sala operativa del Comando vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per l’incendio di un auto a Pula.

Sul posto è intervenuta una squadra dal Distaccamento Porto di Cagliari ed in supporto una autobotte dalla sede centrale. Le unità hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato la vettura e raffreddare quella parcheggiata accanto. I veicoli erano parcheggiati all’interno di un garage, la cui struttura ha riportato lievi danni.

Dopo la bonifica il Responsabile delle Operazioni di Soccorso ha verificato le condizioni dello stabile sovrastante che non è risultato staticamente compromesso. Non si escludono le cause elettriche.