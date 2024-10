Incendio a Pirri questa notte. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno all'una e 40 dopo aver ricevuto la segnalazione di un'auto in fiamme in via Delle Pergole.

Gli operatori hanno provveduto all'immediata estinzione del rogo, evitando che questo si propagasse in tutta la vettura, e che interessasse anche le auto nei paraggi e l'abitazione adiacente.

Cause e dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.