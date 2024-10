La scorsa notte, intorno alle 3, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Modena per l'incendio di un'auto.

Le fiamme hanno danneggiato anche parte di una vettura parcheggiata vicino e la finestra di un'abitazione al piano terra.

L'intervento della squadra ha comunque evitato che il fuoco facesse ulteriori danni.

Nessuna persona coinvolta, ignote le cause. Sul posto anche i carabinieri.