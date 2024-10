Intorno all’1 di oggi 11 luglio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per un incendio che ha interessato due auto in sosta in Via Veneto.

Secondo la ricostruzione, le fiamme hanno avuto origine interessando una Opel Corsa e si sono propagate ad una seconda auto posta in prossimità. l’incendio è stato circoscritto fino allo spegnimento totale.

Al termine delle operazioni, il personale dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti di legge. Dagli elementi riscontrati, si propende per cause di origine dolosa.