I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22.30 per un incendio su autovettura in via Su Sciopadroxiu, a Flumini.

La sala operativa 115, ricevuta la chiamata, ha prontamente inviato sul posto una squadra di pronto intervento e un autobotte, giunti sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area attorno alla Mercedes andata completamente distrutta.

Le indagini sono in corso, non si esclude la matrice dolosa del gesto.