Incidente stradale, questa sera, all'incrocio tra via Maddalena e via Roma. Un 79enne residente in provincia di Cagliari, mentre era alla guida della sua Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sulle vetrate di un negozio di arredamenti.

Assieme al conducente viaggiavano anche due donne, una 85enne e la moglie 82enne del guidatore. Quest’ultimo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Anche le anziane donne sono state soccorse e trasportate rispettivamente al pronto soccorso del Marino e al Brotzu, entrambe in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale: agli agenti il compito di stabilire la dinamica del sinistro.