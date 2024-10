Incidente stradale, alle prime luci dell'alba, nel viale Marconi: una Mercedes proveniente da via Sarpi, con direzione di marcia verso Quartu, per cause in fase di accertamento, con a bordo un 72enne di Cagliari, perdeva il controllo del veicolo che dopo aver sfondato la recinzione del negozio Il Tucano si ribaltava.

L’uomo, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.