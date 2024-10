Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16:30 nella chiesa di Sant’Agostino i funerali di Matteo Ledda, il 23enne di Alà dei Sardi morto in seguito all’incidente stradale avvenuto sabato scorso e sulla Provinciale 32 che collega Osidda con Pattada.

Il sindaco Francesco Ledda ha proclamato il lutto cittadino: “L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Matteo; invitando alla sospensione dell’attività lavorativa e commerciale in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre, o in caso di impossibilità, ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino”.

“La Comunità intera di Alà dei Sardi – ha detto il primo cittadino - è scossa per la tragica e prematura scomparsa del nostro concittadino ed esprime profondo cordoglio e manifesta alla famiglia le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la comunità alaese”.

L’INCIDENTE. Secondo quanto ricostruito finora, la Mercedes con a bordo Matteo e Michele Deiana, 31 anni, è finita fuori strada, sfondando la barriera e poi facendo un volo giù di diversi metri dal cavalcavia, piombando sulla strada sottostante, la SP 10.

Il 23 anni è morto sul colpo, mentre l’amico, anche lui di Alà dei Sardi, resta in gravi condizioni. Avrebbe riportato un serio trauma cranico. Dall’ospedale San Francesco di Nuoro è stato trasferito nel reparto maxillo facciale del Santissima Trinità di Cagliari.