Due giovani di 34 e 26 anni sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21, lungo la strada provinciale 35 tra Baradili e Sini, nell'Oristanese.

I due viaggiavano a bordo di un'auto che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ales, i carabinieri di Mogoro e le ambulanze del 118.

I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di San Gavino Monreale e in quello di Oristano.