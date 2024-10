Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 8, un’auto è uscita di strada sulla SS 292, terminando la propria corsa ribaltandosi su un lato.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Cuglieri che ha provveduto ad estrarre il conducente liberandolo dalle lamiere.

Il ferito è stato quindi affidato al personale sanitario e trasportato all’ospedale.