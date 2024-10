Per cause in corso di accertamento, nella notte, intorno a mezzanotte e mezza, un’auto è uscita di strada lungo la SP7 in direzione Bitti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bono che hanno liberato dalle lamiere il conducente intrappolato nell’abitacolo della vettura per poi affidarlo al personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.