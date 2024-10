I vigili del fuoco Cagliari sono intervenuti intorno alle 12 di oggi, 24 marzo, lungo la Strada Provinciale 4 in direzione San Sperate per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda, uscita fuori strada per cause ancora da chiarire.

Il conducente dell'auto è rimasto ferito. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la sede stradale teatro dell'incidente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso inviato dal Servizio di Emergenza del 118, che ha preso in cura il ferito.

I carabinieri hanno effettuando i rilievi per risalire alle cause del sinistro.