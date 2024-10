Stanotte a Villamassargia, sulla Sp 2, al km. 39+500, per cause in corso di accertamento, una Ford Focus condotta da un 54ene di Domusnovas, ha perso aderenza uscendo dalla sede stradale, ribaltandosi più volte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del Compartimento di Iglesias che hanno estratto l’uomo dalla vettura.

Questi, a causa delle lesioni riportate, è stato condotto in codice giallo, non in pericolo di vita, presso l'ospedale Sirai di Carbonia. I rilievi tecnici sul luogo dell'incidente sono stati compiuti dai carabinieri.