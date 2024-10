Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 8 giugno, a Nurachi. Due giovani fidanzati sono rimasti feriti dopo essere finiti fuori strada lungo la SS 292, all'ingresso del paese dell'Oristanese. Si trovavano a bordo di una Seat Cordoba quando attorno alle 23 l'auto, per cause da chiarire, è uscita fuori strada ribaltandosi all'altezza della pizzeria Giangiacomo.

Sul posto, oltre a due ambulanze e la polizia stradale, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano per estrarre i ragazzi dalle lamiere. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Martino di Oristano. Hanno riportato delle gravi lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia stradale indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.