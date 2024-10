Intorno alle 20:50, sulla Strada Statale 129 in prossimità del bivio per Lei, un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada.

Quattro i giovani coinvolti nell'incidente che ha interessato l'Alfa 147.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Macomer che, congiuntamente al personale 118, ha provveduto ad assistere i quattro passeggeri, poi trasportati all'ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri di Ottana per i rilievi di Legge.