Incidente stradale, questa mattina, nel quartiere Poetto, dove è rimasta coinvolta una Ford Fiesta condotta da una 46enne di Quartu che percorreva via Lungo Saline in direzione Cagliari centro.

All’altezza dell’ospedale Marino, per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi sul lato destro della carreggiata.

E’ stata trasportata in ambulanza, al pronto soccorso del Santissima Trinità, con assegnatole un codice giallo: le sue condizioni, secondo i sanitari fortunatamente, non destano preoccupazione.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e i Vigili del Fuoco. Traffico a rilento per circa un ora.