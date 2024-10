Intorno alle 19 di oggi, 28 maggio, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via dell'Artigianato, nella zona industriale di Arzachena, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura, dopo essere uscita di strada, ha carambolato al centro della carreggiata.

Sul posto, oltre al 115, è intervenuto anche il personale del 118 e la Polizia Locale di Arzachena, nonché l'elicottero del servizio sanitario regionale che ha provveduto a trasportare l'unica occupante presso l'ospedale di Olbia per accertamenti.