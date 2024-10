Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "2A" dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta alle 2:30 di questa mattina a Quartu per un incidente stradale in via Dell'Autonomia Regionale Sarda.

Per cause ancora da accertare, un'autovettura ha perso il controllo ed è uscita di strada impattando un palo dell'illuminazione pubblica e dopo essersi ribaltata ha terminato la sua corsa all'interno di una proprietà privata.

I Vigili del fuoco, all'arrivo sul posto, hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto soccorrendo insieme al personale del 118 gli occupanti feriti. Si trattava di quattro ragazzi sulla ventina, trasportati in ospedale codice rosso dalle ambulanze. Dai primi accertamenti sembrerebbe che nessuno sia in pericolo di vita.

Sul posto è stato richiesto il supporto dell'autogrù dei Vigili del Fuoco per la rimozione del veicolo. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale. Al termine delle operazioni, gli uomini del 115 hanno operato per prestare assistenza alla Radiomobile dei Carabinieri del Comando di Quartu, intervenuti sul posto per gli accertamenti e i rilievi di legge.