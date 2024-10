Questa mattina, intorno alle 6:20, i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale in località Pittulongu.

Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa in un dislivello stradale alto circa due metri.

Dei due occupati solo uno è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, per l’altro non è stato necessario. Sul posto i carabinieri di Olbia.