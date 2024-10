Singolare incidente ad Alghero intorno alle 11:45.

In prossimità della rotonda tra via Don Minzoni e via Galileo Galilei, un’auto, una Volkswagen Polo bianca, è finita sullo spartitraffico in cemento.

Probabilmente il conducente della vettura non avrà preso le misure giuste, è salito sullo spartitraffico lasciando per strada il paraurti.