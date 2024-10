E’ morta sul colpo Valeria Soddu, la giovane studentessa 22enne trovata alle prime luci dell’alba da un agricoltore a Villasor.

Percorreva una strada di campagna quando all’improvviso ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro la spalletta in ferro di protezione, per poi finire la corsa nel letto di un canale di irrigazione in cemento.

Invano il tentativo da parte dei medici di rianimare la vittima, morta probabilmente sul colpo intrappolata nelle lamiere dell’auto.

Foto tratta da Ansa