Incidente stradale, questa sera, intorno alle 18, sulla Provinciale Guasila-Villanovafranca: i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti insieme a due squadre dai distaccamenti di Sanluri e Mandas.

Gli operatori del 115 giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area coinvolta e affidando una persona ferita alle cure del 118, elitrasportata poi in ospedale.

Le dinamiche sono in fase di accertamento, pare che il conducente (un 19enne trasportato in codice rosso), per evitare lo scontro in fase di sorpasso con un altro veicolo, abbia perso il controllo della sua Opel Agila e sia finita fuori strada, finendo su una scarpata.