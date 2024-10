Hanno notato una donna con il figlio di 3 anni in difficoltà in seguito all’uscita di strada dell’auto sui cui viaggiavano e così, alcuni automobilisti, si sono fermati e hanno allertato immediatamente i soccorsi.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al chilometro 40+600 della strada Statale 131 DCN.

L'autovettura coinvolta, una BMW X1, condotta da una donna originaria di Orotelli, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo fuoristrada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro, la polizia e il personale medico del 118. La donna e il suo bambino sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.