Incidente stradale questo pomeriggio nell'Asse mediano di scorrimento. Un 62enne cagliaritano percorreva la bretella di innesto per l'asse mediano in direzione Poetto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo, arrivato alla biforcazione Poetto/viale Marconi, ha perso il controllo della sua peugeot urtando il guard rail laterale e restandovi incastrato sopra.

Non si registrano feriti ne altri veicoli coinvolti. Sottoposto alla prova con etilometro, il conducente è risultato positivo per oltre due volte il consentito. il Veicolo posto a fermo e patente immediatamente ritirata al conducente che verrà denunciato all’autorità giudiziaria Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge.