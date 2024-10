Una giovane di Nulvi è in gravi condizioni a causa di un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta ieri sera sulla provinciale che collega Nulvi a Tergu. Jessica Solinas, di 24 anni, si trovava a bordo della Ford Fiesta guidata dallo zio, Salvatore Solinas, di 45, di Tergu, quest'ultimo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo in un campo al bordo della strada e riportando solo lesioni lievi.

Secondo la ricostruzione il conducente ha perso il controllo dell'auto al momento di imboccare una curva, al termine del lungo rettilineo che costeggia una azienda agrituristica. La vettura è finita fuori strada e si è ribaltata varie volte prima di finire in cunetta, sul lato opposto della carreggiata.

La giovane nulvese è stata sballottata più volte e solo alla fine del ribaltamento è finita fuori dal veicolo. A lanciare l'allarme è stata una compaesana transitata poco dopo sulla provinciale. Ha chiamato il 118 e i carabinieri di Nulvi mentre altri automobilisti hanno regolato il traffico.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco di Sassari, ma una volta stabilizzata la giovane è stata caricata su una ambulanza medicalizzata e trasportata nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è ricoverata. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Anche lo zio, sotto choc, è stato ricoverato per accertamenti.