Questa mattina una Fiat Panda, con tre persone a bordo, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada si è ribaltata ed è finita all’interno di un cortile di una abitazione.

E’ successo intorno alle 10:30 nei pressi della frazione di Sant’Anna, nel comune di Lodè.

Le persone coinvolte, marito, moglie e un familiare, hanno riportato varie contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, il personale del 118, i carabinieri e l’elisoccorso. I passeggeri, uno di loro avrebbe riportato lesioni più gravi, sono stati trasporto all’ospedale San Francesco di Nuoro.