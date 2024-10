Incidente stradale al Km 179.900 della ss.125 in località Giustizzieri, in agro di Urzulei. Intorno alle 12.30, un auto con quattro turisti polacchi a bordo, è uscita di strada andando a sbattere contro le barriere stradali.

Nel l'urto l'auto si è incendiata, gli occupanti sono riusciti ad uscire dall’abitacolo per mettersi in salvo, mentre lievi contusioni solo per la conducente, una donna di 33 anni.

Sul posto prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, congiuntamente ai Carabinieri di Urzulei.