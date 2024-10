Tragedia all’alba di oggi, domenica 29 ottobre, a Tortolì, dove si è verificato un incidente mortale all’altezza dello svincolo d'uscita della strada consortile e la Ss 125 in direzione Olbia.

Una Golf con 4 ragazzi a bordo, e non 3 come era stato riferito precedentemente, secondo una prima ricostruzione, è finita fuori strada e uno di loro, un 20enne di Villagrande Strisaili, ha purtroppo perso la vita. Gli altri tre occupanti dell'auto, feriti, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei per accertamenti. Uno di loro si trova in condizioni critiche.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale di Lanusei e i sanitari del 118.

Aggiornamento 29 ottobre 2023 ore 11:17.